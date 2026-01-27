曹西平乾兒子小俊「強忍淚水上台致詞」逼哭全場 感動告白：身為四哥的兒子我很光榮

曹西平乾兒子小俊。翻攝Jeremy 穿洞日常臉書、冬瓜行旅提供

資深男星曹西平上月底於睡夢中安詳離世，享壽66歲。今（27日）親友為其舉辦名為「率真・謝幕」的追思演唱會，現場佈滿曹西平生前的帥氣身影，並發放他標誌性的哨子，讓親友以最符合他風格的方式送別。追思會由視如己出的乾兒子小俊（Jeremy）用心操辦，他在現場強忍淚水登台致詞，字字句句流露父子深情，令全場動容落淚。

學習是讓生命保持厚度的方式

追思會主持人提到，曹西平是一位比誰都渴望愛、且極其會照顧人的長輩。受父親影響，他深信「學習是讓生命保持厚度的方式」，除了對英文自我要求極高，還苦學日文與泰文。私下的他情感細膩，會看影片鑽研麵包做法，只為了做給心愛的人吃，若失敗還會偷偷哭泣。

小俊與曹西平的緣分始於便利商店，當時年僅16、17歲的小俊在店內打工，曹西平曾故意將手錶遺留在桌上，以此測試小俊的人品。在認定這個孩子後，曹西平便義無反顧地付出，甚至連小俊女友的便當都親手準備，更曾感性對小俊說：「只要你在，我就很驕傲。」

曹西平乾兒子致詞，台下哭成一片。翻攝Jeremy 穿洞日常臉書

遺憾未竟的交代 小俊坦言曾感到慌亂

小俊在致詞中提到，曹西平生前曾交代，若有那麼一天，希望後事能簡單、快速地處理。曹西平曾半開玩笑地擔心，若他先走，小俊得一個人面對媒體與所有人，「老實說，那段時間我真的很慌，但因為這樣，我更想真心感謝每一位幫忙過的人。」

曹西平生前常豁達地說，自己活得很精彩，已經沒有遺憾，唯一放不下的就是小俊與兩人共同经营的「Jeremy穿洞日常」耳環店。小俊回憶，四哥的照顧都藏在瑣碎的細節裡，只要在家一定會煮飯，且對「半熟荷包蛋」有種莫名的堅持，若蛋黃破了還會懊惱許久，覺得那是失敗的作品。

視員工如家人 曹西平大愛不分血緣

除了對小俊的疼惜，曹西平也將店內員工當作親生孩子照顧。他擔心員工為了省錢不敢吃飽，經常自掏腰包買食材、做麵包帶到店裡，希望大家能把店裡當成家。小俊透露，即便在離世前，四哥還在叮囑年菜的準備，想親自煮飯給家庭不太完整的員工吃，這份溫柔影響了身邊所有人。

小俊感性表示，四哥教給他們最重要的事，就是「孝順、溫柔，以及善待身邊的人」。對於四哥生前常問他要不要買新車或裝潢，小俊說他其實什麼都不要，只希望四哥能輕鬆快樂。

跨越生死的承諾：我沒有辜負他

「我的身體很不好，我也一直害怕會是四哥來送我。」小俊語帶哽咽地說，他不希望經歷過太多傷心事的四哥再承受離別之痛，如今他能親自送別四哥，雖感不捨，但也引以為傲。他向天上的四哥喊話，自己會好好生活，不再讓四哥操心。

致詞最後，小俊堅定地說：「身為四哥的孩子我很光榮，身為孩子爸爸的你一定很驕傲，你可以放心了。傷心歸傷心，但日子我們會好好過下去。」這段真誠的告白，為曹西平傳奇的一生劃下溫暖的句點。



