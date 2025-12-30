曹西平乾兒子是他！曾與女友搬去同住互相照顧 比親生兄弟更像家人

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

資深藝人曹西平29日於家中離世，享壽66歲。據悉當時是他的乾兒子Jeremy發現，而稍早他也透過曹西平的臉書發文尋找與對方有血緣關係的親人，希望可以授權給自己協助辦理後事。其實Jeremy為曹西平情同兄弟的助理阿凱的兒子，當時阿凱離世後曾叮囑Jeremy要好好照顧曹西平，而他也做到了，讓曹西平相當感動，更曾脫口表示，雖然與對方沒有血緣關係，「但他比親生兄弟更像家人。」

曹西平與乾兒子Jeremy感情相當好。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

曹西平多年前曾獨自到泰國獨居，但因發生身體不適，導致只能在地上爬行求助的經歷後，讓他相當害怕，便將房子賣掉返台，而當時Jeremy與女友便一同搬到曹西平家中同住。Jeremy曾在節目上提到，曹西平對兩人非常好，若天氣不佳下雨時，會主動拿錢給女友，讓她搭計程車返家，還因為女友喜歡吃家常菜，自己常常到市場買菜準備便當，而曹西平本人也會在社群分享便當菜色，更曾寫下：「我天天做便當不是因為我愛做，而是我要證明自己還很有用，我不是一個只會領死薪水、等著被照顧的老頭子。」

此外，當時Jeremy也在節目上告白曹西平，「口直心快的你，難免會得罪到別人，可能有人不喜歡，但也無所謂，因為這是一個自己活的方式與價值，我們為自己而活，也不是為各種酸民而活，你還有我們，所以曹大哥我愛你，加油加油！」一番話也讓曹西平當場淚灑攝影棚，更感動表示，一個八年級的年輕人願意跟當時沒有錢的自己同住，讓他非常感謝。

其實曹西平曾因為父親醫藥費及財產問提與自己的親兄弟們鬧翻，而這些年來助理阿凱一直將自己是為家人，離世後他的兒子Jeremy也相當照顧他，逢年過節都會一起聚餐，讓他感受到了家庭的溫暖。





