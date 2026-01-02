曹西平乾兒子治喪期再發聲！網打氣：日子還是要過下去

曹西平和乾兒子Jeremy開的銀飾店，營業不受影響。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

66歲曹西平（四哥）跨年前在家中突往生，目前後事由同居人且感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。曹西平生前和乾兒子一起開飾品店，昨元旦Jeremy安排後事期間，親自發文表示：「店裡營業不受影響」，讓許多網友心疼，紛紛留言送暖。

曹西平生前和Jeremy不僅是最親密的家人，還是事業上的好夥伴，共同在西門町、台中一中等精華地段開飾品店，曹西平疼乾兒子，以對方的英文名命店名。如今，曹西平驟逝，Jeremy透過乾爸的臉書粉專接連發布2聲明後，就未再發文；直到元旦晚上，他才在臉書粉專「Jeremy 穿洞日常」簡單地對外表示：「謝謝各位的關懷。店裡營業不受影響。」

貼文曝光後，網友湧進留言區送暖：「Jeremy你是一個好孩子，不要太傷心，照顧好自己，曹大哥才會安心，加油」、「看不到四哥的日常了，但你們的生活還是要繼續，這應該是他最希望看到的」、「加油！日子還是要過下去～」、「我相信四哥會在你背後默默守護你」。

曹西平淡出演藝圈後，把事業重心轉向經營飾品店，先在西門町創業闖出成績，2024年初再到台中北區一中商圈展店，南北兩地奔波、親力親為。談及開店初衷，曹西平認真地說：「我是為了要照顧身邊這些家境不富裕、很辛苦的弟弟、妹妹們，我現在要養很多人，壓力其實很大，他們都要靠我吃飯。」讓人見證他的刀子嘴下，其實有顆豆腐心。

