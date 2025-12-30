曹西平乾兒子無助首發聲！「盼能處理他後事」：別相驗大體

曹西平昨傳出過世。（圖／粘耿豪攝）

66歲曹西平（四哥）昨(29日)傳出在家中往生，初步判斷無外力介入，而他生前因父親照顧的問題兄弟鬩牆，如今傳出他的哥哥沒打算出面。今稍早，被曹西平視為乾兒子的Jeremy發文，除了表示希望將處理後事的權力交給他，他也強調不希望讓檢察官相驗曹西平的大體。

曹西平一生未婚，又和兄弟多年沒連繫，據知他近年都與吳姓乾兒子（Jeremy）同住，昨吳男回家打招呼，卻發現曹西平倒臥在房間內地板已無呼吸心跳，現場未見打鬥痕跡或可疑外力介入，檢警打算進一步相驗，而通知曹西平哥哥等家屬，均表達不願協助處理，遺體暫時送往板橋殯儀館冰存。

曹西平早年上節目表示，自己早就立好遺囑，未來一毛錢都不會分給姓曹的家人。而他跟Jeremy感情好如親生父子，2021年曹西平曾上《11點熱炒店》談兩人感情，Jeremy錄影片表示：「我和我女朋友跟曹大哥一起住在一起，平常生活就是天氣不好的時候，（曹西平）就會拿錢給我女朋友說，欸那個颳風下雨，妳走去捷運站很危險，妳要不要坐計程車比較安全，也不會全身溼答答」。

Jeremy也說，他女友喜歡吃家常菜、不喜歡吃外賣，曹西平還會親自去買菜回家下廚給他們吃，還讓他們可以帶便當去公司，也清楚每個人的喜好，又因為Jeremy手的皮膚不好，所以家中要碰水的家務事幾乎是曹西平一手包辦，平時也教他們有多少錢做多少事，不要好高鶩遠，要為自己而活，不要理酸民怎麼想，Jeremy最後還大告白「I Love You」，讓曹西平也忍不住淚灑攝影棚。

曹西平乾兒子發文全文：

四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy。

很多話我想說，但目前沒有任何思緒

目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。

求你們將四哥的後事全權交予我處理。

因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓我好好處理四哥的後事。

如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息。

我不想要讓檢察官相驗大體，四哥是睡著走的、無病無痛。

明明我是最親的兒子，最後還要公告招領。

我該怎麼做，才能好好保護四哥，才能好好幫四哥處理好人生的大事。

四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我。

