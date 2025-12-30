曹西平乾兒子獲授權處理後事！ 龍千玉聯繫上前夫曹南平

龍千玉與曹西平。（圖／豪記唱片提供）

資深藝人曹西平驚傳於昨（29）日猝逝，享壽66歲。當晚，曹西平的乾兒子Jeremy發現曹西平倒臥在房間內，已無呼吸心跳。Jeremy今（30）日悲痛表示，兩人無法律認定父子關係，因此發文尋求其家人授權他處理後事。而曹西平「前嫂嫂」龍千玉稍早表示，她已聯繫上曹家三哥，三哥將授權乾兒子全權處理後事，並喊話粉絲「不要擔心」。

在曹西平的乾兒子Jeremy發現曹西平倒臥在房間後通報警消，警方聯繫曹西平胞兄，但對方表示不願出面處理，遺體因此被送往板橋殯儀館冰存，待刑事相驗釐清死因。

而Jeremy隨後就透過曹西平的臉書粉專「曹西平的粉絲愛團」向曹家人喊話，他表示，有很多話想說，但目前沒有任何思緒，當務之急是尋求與曹西平有血緣關係的家屬，懇請家人將後事全權交由他處理，悲痛吐：「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領」，希望自己能盡最後一份心力，讓曹西平安息。

對此，龍千玉表示目前有聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事，請粉絲們不要擔心。事實上，龍千玉與曹西平兩人交情長達45年，她曾是曹西平三哥曹南平的妻子，雖這段7年的婚姻結束了，但兩人的友誼仍超越法律上的親屬關係。

