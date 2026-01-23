曹西平乾兒子發文 送別倒數4天公開呼籲1事

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深藝人曹西平去年底於家中猝逝，後事交由乾兒子Jeremy處理，今(23)Jeremy在社群平台發文，除了感謝眾星友對於曹西平的思念與關心之外，也央求在進入送別曹西平倒數4天之際，不要過於奔波勞累，無法到場致意的人，可以透過致贈花籃表達追思之意，希望每個人都能以最自在的方式與曹西平道別。

曹西平乾兒子發文提供未能趕赴追思會的朋友另外的送別選擇。(資料照，記者王秀亭攝)

Jeremy在文中表示，他深知追思會當天有許多朋友因行程或距離因素，無法親自到場致意，故提出自由選擇致贈花籃表達追思，會場提供統一規劃花禮布製，並製作「奉花芳名錄」，讓每一分心意都被妥善呈現。至於花禮資訊與訂購方式則由「冬瓜行旅」處理。

廣告 廣告

對於曹西平的故友，Jeremy表示非常謝謝大家的思念與祝福，這一切都會替曹西平好好收下，更感念大家一路以來的陪伴與惦念。文章一出引人鼻酸，不少粉絲都盼望曹西平能夠到一個更好的地方。

【看原文連結】

更多自由時報報導

曹西平入夢了！劉至翰妹還原2人深夜對談 「溫柔叮嚀一句話」掀淚海

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

職場壓力山大也不怕 4星座遇強則強抗壓王

1.4億還在漲！《陽光女子合唱團》6女星合體吵翻天

