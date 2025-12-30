曹西平乾兒子苦求大家幫忙！協尋親屬授權處理後事 無奈沒法定父子關係

記者鄭尹翔／台北報導

資深藝人曹西平昨（29日）晚間驚傳猝逝，享壽66歲。與曹西平同住多年的乾兒子Jeremy，稍早在曹西平官方粉絲團發文，向大眾喊話，希望尋求與曹西平有血緣關係的親屬協助，讓四哥能安靜安息。

曹西平。（圖／翻攝自曹西平臉書）

Jeremy在貼文中表示，目前情緒混亂，但最重要的是希望能處理好四哥的後事。他寫道，因乾兒子與曹西平並無法律認定的父子關係，警方及相關單位無法協助，因此懇請如有認識曹西平家人的朋友，能幫忙聯繫家屬，同意讓四哥安息。Jeremy強調，「四哥是睡著走的，無病無痛」，希望能避免不必要的檢察官相驗。

貼文中，Jeremy感慨自己「明明是最親的兒子，最後還要公告招領」，透露身為最親近的人，卻在處理後事上面臨法律限制與無助感。他也呼籲大眾尊重曹西平生前低調的個性，暫時不要打擾，讓他能專心安排四哥的人生最後大事。

曹西平粉絲團發文：

四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy。

很多話我想說，但目前沒有任何思緒

目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。

求你們將四哥的後事全權交予我處理。

因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓我好好處理四哥的後事。

如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息

我不想要讓 檢察官相驗大體 四哥是睡著走的 無病無痛

明明我是最親的兒子 最後還要公告招領

我該怎麼做 才能好好保護四哥 才能好好幫四哥處理好人生的大事

四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我

