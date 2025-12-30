曹西平乾兒子身分曝 暖心陪伴感嘆：「比親兄弟還要親」

資深藝人曹西平29日深夜在住處逝世，與他同住的乾兒子Jeremy下班回家後，原想與他問候寒暄，豈料卻發現曹西平已離世的噩耗；追溯兩人情誼，源自曹西平已故助理阿凱的臨終囑託，阿凱生前懇請Jeremy代為照料曹西平，而Jeremy也確實履行諾言，曾令曹西平動容表示：「我們雖無血緣，但他比我的親兄弟還要親。」

曹西平在節目上看到乾兒子的暖心影片，突然紅眼眶。（圖／翻攝自YT《11點熱炒店》）

曹西平2011年獨自旅居泰國，期間曾遭遇突然全身癱軟、只能在地上匍匐呼救的驚險時刻，讓他深感恐懼會孤獨離世的可能；返台後，他變賣泰國房產，邀請Jeremy和女友搬來與他同住，他真心感謝：「這些年輕人願意陪伴我這個老人家，至少我離開時不會無人知曉。」

Jeremy是曹西平的乾兒子，兩人感情相當好。 （圖／翻攝自YT《11點熱炒店》）

曹西平與四位親生兄弟因父親醫療費及遺產分配問題決裂，這段家庭恩怨成為他畢生最痛的傷疤。據悉，Jeremy全家都把曹西平當作家族成員，每年春節團圓飯必定邀請他參加。曹西平曾有感而發，看著Jeremy對自己的孝順照顧，以及自己與Jeremy父親相處融洽的情景，讓他感受到久違的家庭溫暖與圓滿。

