曹西平乾兒子送終法律沒名份 冷漠親哥拒認屍仍有「特留分」遺產

曹西平（左）與兄弟之間多年未聯絡，反而與前嫂嫂龍千玉感情深厚。（豪記提供）

藝人曹西平昨晚在家中驟然辭世，享壽66歲，他生前未婚無子，與4兄弟長年不相往來，警方聯絡他的二哥，二哥甚至拒絕出面處理。曹西平過去說過：「我的錢，絕不讓姓曹的人碰。」「我已經立好遺囑，全部留給照顧我的乾兒子。」但《民法》的「特留分」卻可以讓曹西平兄弟合法取得至少「應繼分的三分之一」的遺產，讓律師張正勳感嘆：「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」

曹西平未結婚、無子女，警方通知他的二哥，二哥拒絕出面處理弟弟後事，讓他一度要變成「有名無主屍」，所幸歌手、前嫂嫂龍千玉聯絡到前夫、曹西平三哥，經過三哥授權給曹西平的乾兒子Jeremy全權處理後事，才得以進行；其實不只是後事，就連後續的財產分配，可能也無法完全遵照曹西平生前的意志。

律師張正勳指出，法律只承認「血、婚、收養」，若乾兒子未被收養，就不是法定繼承人。曹西平雙親離世、未婚也沒有子女，按照民法繼承順序就是「兄弟姊妹，直接上位」，即使生前感情不睦或多年不往來，仍有「特留分」保障，至少可以拿到法定應繼分的三分之一。

近年台灣家庭結構改變，高齡、未婚、無子女者越來越多，兄弟姊妹間的感情有可能非常淡薄，真正擔任照顧者的，往往不是「法定親屬」，因此掀起修法聲浪，盼望能調整或是廢除兄弟姊妹的特留分。張正勳對此表示認同：「法律如果只保護『身分』，卻無視『實際照顧關係』，最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」





