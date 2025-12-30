曹西平乾兒子首發聲！尋他有血緣的家人 無奈嘆：明明我是最親的

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人曹西平29日被發現陳屍於三重家中，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。據悉，當天因為乾兒子始終無法聯絡到曹西平，出於擔心便向警方報案，新北市消防單位前往曹西平位於三重的住宿時發現他已明顯死亡。而生前時常於臉書發文的曹西平，也被網友發現其實他在離世當天曾發文，「沒有什麼事情是過不了的。」

曹西平乾兒子首發聲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平在逝世當天有感而發於臉書發文表示，有責任感的人才會感到焦慮，因為做事總是認真、拚命，「因為你知道你不是一個人而活，是你身旁很多人需要ㄧ起活，大家需要ㄧ起賣命向前行沒有藉口的，也偷懶不得。」許多人常問他為何能在演藝圈走這麼久，他坦言，就是堅持，若不堅持就是放棄，「機會就是留給準備好的人，沒有才藝只有關係你也走不了多久，因為永遠就是那樣子得了獎又如何？永遠都突破不了自己也成不了大咖，因為就是沒有氣場沒有氣勢。」

廣告 廣告





更多FTNN新聞網報導

曹西平猝逝！離世當天曾發文 「沒有什麼是過不了的」

曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了

曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

