曹西平乾兒子15字最新發文 網友：四哥會守護你

曹西平積極在社群宣傳乾兒子Jeremy的店。（翻攝網路）

曹西平於上月29日在家中猝逝，享壽66歲，由乾兒子Jeremy負責處理後事。Jeremy在忙碌之際，仍透過自己經營的耳飾店臉書粉專發文，向外界表示店面將照常營業，並感謝各界關心。

近年淡出演藝圈後，曹西平與乾兒子Jeremy先後於台北西門町及台中一中商圈開設耳飾與穿洞服務店「Jeremy 穿洞日常」。儘管遭逢曹西平驟逝，Jeremy仍選擇強忍悲痛，對外強調「謝謝各位的關懷。店裡營業不受影響。」 貼文曝光後，吸引大批網友湧入留言打氣，紛紛鼓勵Jeremy照顧好自己，「我相信四哥（曹西平）會在你背後默默守護你」。 據報，曹西平晚年因擔心獨居風險，邀請乾兒子與其女友同住，生活上對兩人照顧有加，不僅包辦家務，也常親自下廚。2019年底，曹西平以乾兒子的英文名命名創立「Jeremy 穿洞日常」，由Jeremy負責實際營運，曹西平則協助行銷推廣。

曹西平乾兒子Jeremy在店的臉書粉絲頁上發文。（翻攝網路）

