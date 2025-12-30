曹西平乾兒子Jeremy「懇求曹家讓他處理後事」 龍千玉證實：三哥會授權

曹西平猝逝，享壽66歲。消息突然令各界震驚不已，乾兒子Jeremy、也就是其經紀人，稍早透過粉絲專頁沉痛發聲，請求跟曹西平有血緣關係的人，將曹西平的後事交由他處理。稍早，記者聯繫龍千玉，對方表示目前已聯繫上曹家三哥。

曹西平在節目上以罵人出名，卻因此和粉絲有另類溫馨互動。（圖／資料照，年代）

曹西平走得突然，乾兒子Jeremy表示，目前沒有任何思緒，只希望尋求曹西平有血緣的親戚，能賦予他處理曹西平身後事的權利，「因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事。」並透露曹西平是在睡夢中離世，無病無痛：「我不想要讓檢察官相驗大體。」

Jeremy感慨，明明自己是與曹西平最親近的人，卻還得公告招領，自己究竟要怎麼做，才能好好送乾爸最後一程，「四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我。」

稍早，記者聯繫龍千玉，對方表示目前已聯繫上曹家三哥，「三哥會授權處理後事，請粉絲們不要擔心！」

曹西平乾兒子Jeremy發聲（圖／翻攝自臉書）

事實上，曹西平終生未婚無子女，由於與兄弟間的紛爭，他曾公開表示，如果離世，遺產絕對不會交給姓曹的人處理，並且已經歷好遺囑，把遺產都留給平時照顧他的乾兒子Jeremy。

