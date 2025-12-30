曹西平乾兒子Jeremy是誰？哥哥、母親7年前雙亡 「真實身分」曝光

娛樂中心／台北報導

曹西平生前跟乾兒子Jeremy感情很好。（圖／翻攝自曹西平臉書）

資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。曹西平的乾兒子Jeremy前往住處探視時，發現他已無生命跡象，立即通報警消。救護人員到場後確認曹西平已明顯死亡，遺體出現屍斑與肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子當場忍痛放棄急救。如今乾兒子真實身分也曝光。

曹西平猝逝。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平乾兒子Jeremy是先前一名陪伴他10多年的助理阿凱帶進公司，阿凱在2011年因為猛爆性肝炎過世，在最後時間裡叮囑Jeremy「要好好照顧曹大哥」，2016年曹西平舉辦出道35年音樂會，就是為了紀念阿凱，還數度淚崩舞台，但當時一直陪他走出摯友助理離世、喪父之痛陰霾的就是Jeremy，才讓曹西平收他為乾兒子。而Jeremy則在7年前面臨哥哥、母親雙亡憾事，如今又要送走乾爸曹大哥，令人鼻酸。

而曹西平一生未婚、膝下無子，近年淡出演藝圈，他曾在節目中多次談及與原生家庭的決裂，坦言多年來與曹家人幾乎無往來，並公開表示早已立下遺囑，將遺產全數留給平日照顧他的乾兒子。Jeremy稍早也透過曹西平社群發文坦言目前情緒混亂，「很多話我想說，但目前沒有任何思緒」，並直接表明訴求，希望能找到與曹西平有血緣關係的家人，請求對方同意將後事交由他處理。

