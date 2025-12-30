曹西平乾兒子Jeremy處理後事「能獨拿遺產」？律師揭最大關鍵：符合1事

娛樂中心／施郁韻報導

66歲資深藝人曹西平，29日被發現陳屍在三重住宅，初判無外力介入。曹西平終生未婚，生前與4名手足決裂，曾放話「絕對不會讓姓曹的」拿走他遺產中任何一毛錢。在「前嫂嫂」台語歌后龍千玉協調下，乾兒子Jeremy取得家人授權，處理後事。律師劉韋廷分析，Jeremy「能辦後事」不等於「能拿遺產」，揭曹西平遺產分配最大關鍵。

律師劉韋廷在臉書發文表示，曹西平遺體送往板橋殯儀館冰存，12月30日下午檢察官前往相驗。在龍千玉居中協調下，乾兒子Jeremy取得家人授權，先行處理後事；他在女友攙扶下現身，一度情緒潰堤淚崩，之後也透過曹西平臉書表示會辦告別式，待一切確定再對外公布。

劉韋廷直言，這一幕讓人鼻酸，最先趕到現場陪他走最後一段的人，往往不是「法律上的那個人」，而是「心裡最放不下的人」。不過能不能處理後事，跟能不能拿到遺產，是兩條不同的路。

劉韋廷分析，若乾兒子沒有被收養，通常不是法定繼承人；他要拿到財產，主要靠遺囑的「遺贈」。問題是就算遺囑寫「全部留給乾兒子」，如果曹西平沒有配偶、子女、父母，而兄弟姊妹仍在，兄弟姊妹依法仍可能主張「特留分」，要求把被侵害的份額扣回來。「遺囑可以把愛寫進去，但特留分會把某些人『硬是留在名單上』。」

劉韋廷表示，若要讓兄弟姊妹無法繼承遺產或無法取得特留分，必須符合民法1145條規定的「喪失繼承權」的法定事由，例如對被繼承人有重大虐待或侮辱，且被繼承人曾表示其不得繼承；另外像詐欺、脅迫干預遺囑、偽造湮滅遺囑等，也都有明確要件。



