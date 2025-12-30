曹西平享壽66歲辭世！小S感念他「獨特魅力」 丁寧淚憶：一句話曾救我一命

曹西平辭世，小S透過經紀人發聲悼念，稱會永遠記得曹西平的獨特魅力。（圖／翻攝自YouTube，我愛貓大）

資深藝人曹西平於2025年12月29日晚間被發現猝逝於住處，享壽66歲，消息震驚演藝圈。許多圈內友人與後輩紛紛在第一時間透過社群平台表達哀悼之情，回憶他過往在節目上的率性風格與私下溫暖的一面，讓人感念不已。

根據《ETtoday新聞雲》報導，曾與曹西平在《康熙來了》多次同台的小S（徐熙娣），透過經紀人簡短回應：「會永遠記得他的獨特魅力。」陳漢典也在社群上致上最後祝福：「希望曹大哥一路好走，謝謝你帶給大家那麼精彩的演出。」

丁寧哽咽追思，坦言一句鼓勵成了她當年的救命繩。（圖／翻攝自臉書）

在綜藝節目中以直率見稱的曹西平，面對後輩卻展現截然不同的柔軟一面。演員丁寧在曹西平過世後於臉書發文悼念，情緒激動地回憶，自己曾陷入人生低潮，是曹西平的鼓勵讓她撐過難關。「他總是說：『丁寧，妳很好，不要看扁自己。』」她形容，這一句話在當時成了她的「救命繩」，讓她重新找回自信。

丁寧進一步透露，曹西平雖然嘴快直率，甚至有些毒舌，但對她始終是溫暖又細心的存在。每次在節目錄影現場見面，對方總會主動開口打氣，從不吝於給出肯定與鼓勵。即便兩人私下沒有太多私交，仍經常在社群上互動留言，甚至在前幾日地震後也互相關心近況。

得知曹西平猝逝消息後，丁寧一度以為是假新聞，確認後難掩悲傷情緒。她說：「希望你的大體能被打扮得帥帥美美的，我也會等著去參加你的告別式，送你最後一程。你是好人，很好的人。」

曹西平出道多年，直言敢言的形象深植人心，卻也因真性情與善待後輩，成為圈內敬重的存在。他的離去，不只是節目畫面成了回憶，更讓一段段真摯的人際情誼浮現眼前。

