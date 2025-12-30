曹西平享壽66歲！乾兒子神情哀戚現身殯儀館 哽咽吐：先處理後事

資深藝人曹西平29日深夜被發現在三重家中猝逝，享壽66歲，震驚演藝圈。他的乾兒子Jeremy稍早在女友陪同下，現身新北市立殯儀館進行刑事相驗，他神情哀戚，雙眼泛紅，面對媒體的提問，他哽咽回應：「我先處理後事。」

資深藝人曹西平29日深夜被發現在三重家中猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝FB 曹西平的粉絲愛團）

曹西平生前與乾兒子Jeremy一同住在新北三重，29日晚間10點多，Jeremy返家後發現曹西平倒臥房內，警消到場確認後，發現他已無生命跡象，且遺體出現明顯屍斑與僵硬情形，Jeremy忍痛放棄急救。

曹西平生前與乾兒子Jeremy同住，稍早Jeremy現身殯儀館。（圖／中天新聞）

不過曹西平在生前和家人鬧翻，沒人願意處理後事，乾兒子Jeremy更一度心急透過曹西平社群平台發聲，希望能找到「曹家血親」授權他全權處理曹西平後事。好在稍早，與曹西平情同家人的龍千玉表示，已經有聯繫上曹西平的三哥，會授權Jeremy處理。

而Jeremy在今天下午，與女友一同現身新北市立殯儀館進行刑事相驗，他神情哀戚，雙眼泛紅，面對媒體的提問，強忍悲痛情緒哽咽回應：「我先處理後事。」

曹西平乾兒子Jeremy神情哀戚，哽咽回應媒體。（圖／中天新聞）

