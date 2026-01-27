曹西平人生謝幕！乾兒子感人致詞全文曝光 「我真的很慌」

【緯來新聞網】曹西平（四哥）告別式籌備近1個月，今（27日）以演唱會的模式在台北市立懷愛館（原二殯）舉辦「最後的安可」，乾兒子Jeremy小俊繼在殯儀館相驗後首次露面，致詞時坦言：「那段時間我真的很慌。但也因為這樣，我更想在這裡，真心感謝每一位幫忙過的人。如果沒有你們，我真的撐不過來。」

小俊打起精神講著對乾爹的愛。（圖／冬瓜行旅提供）

小俊致詞全文





大家好，我是小俊，Jeremy。

首先，真的非常感謝今天所有幫忙的人，也謝謝在這麼忙碌的時候，願意來參加四哥這場率真、很有他風格的謝幕。



四哥其實很早就跟我說過，

如果有一天他怎麼了，希望事情可以簡單一點、快一點，燒一燒，

等到大家發現的時候，他已經不在了。他還半開玩笑地跟我說，四哥如果怎麼了 我會很可憐，要一個人面對所有人，還有媒體。



老實說，那段時間我真的很慌。

但也因為這樣，

我更想在這裡，

真心感謝每一位幫忙過的人。

如果沒有你們，

我真的撐不過來。

謝謝你們。



四哥也常說，

如果有那麼一天，

其實不用太替他難過。

他說，他這一生活得很精彩了，

現在只是過日子，沒有什麼好遺憾的。

他唯一放不下的，

就是我與這間Jeremy穿洞日常耳環店



他常掛在嘴邊的一句話是：

「傷心歸傷心，生氣歸生氣，日子還是要過下去。」

這句話，

不只是說給別人聽，

也是他一輩子真正做到的事。



四哥對我的照顧，都藏在那些很瑣碎、很日常的細節裡。

只要他在家，一定會煮飯給我吃。

他最堅持的，就是那顆一定要「半熟」的荷包蛋。

蛋黃破了、流出來了，他會懊惱很久，

覺得那是一顆失敗的作品。



不管我是在出國工作、出國旅遊，

還是在台北、台中兩邊跑，

他每天一定會傳訊息給我，

跟我報備今天的營業額、

煮了什麼菜、

又跟哪些員工去了家樂福。



只要一時看不到我，

他就會慌，

會一直問身邊的人：

「小俊起床沒？吃飯沒？」

只要確定我平安，

他才會真正放心。



他甚至連我的襪子都要搶著洗。

我不讓他洗，

他就幫我曬衣服。

只要能為我多做一點點小事，

他就會覺得很開心。



四哥也常跟我說：

「要多跟我說話。」

他說，等到哪一天他不在了，

我再說，他也聽不到了。

有些話如果現在不說，

等人走了怎麼說，

他也不會爬起來跟我說話。



所以，我真的很珍惜

跟四哥在一起的每一段時間。

不是因為他是誰，

而是因為他對生活，

對人，真的活得非常認真。



他是一個

對每一件事情都很有責任感的人。

不管是工作、家庭，

還是身邊的每一個人，

他都放在心上。



但四哥的照顧，

從來不只給我一個人。



對店裡的每一個弟弟妹妹，

他也一樣用心。

他知道大家年紀還小，

錢不多、存不了，

生活其實很辛苦。

他怕大家為了吃飯花錢，

不敢吃、不敢買，

想很久才決定。



所以他常常自己掏錢，

煮飯、煮菜、做麵包，

買各種食物帶去店裡給大家吃。

他跟我說，

希望大家來這裡，

可以把這裡當成一個家，

不要為生活煩惱太多。

能幫忙分擔的，

他會盡力去扛。



甚至快過年的時候，

他還叮囑我不要操心年菜。

他說物價漲了，

外面買一定又貴又縮水。

他早就先想好菜單，

請彰化認識的鵝肉老闆娘幫忙準備，

說要親自煮給那些

家庭不太完整的員工們吃。



四哥教會我們的，

不是多厲害的道理，

而是最重要的幾件事：

孝順、溫柔，

還有善待身邊的每一個人。

所以真心愛他的人，

真的很多、很多。



四哥常常跟我拿現金，

都是為了煮這些孩子的飯。

他跟我說要轉帳給我，

我都不要。

每一次拿錢，

他都很不好意思。



我跟他說：

「四哥，

我現在擁有的一切，

都是你給我的。

你從來不跟我計較，

只要我好、我開心，

你什麼都願意付出。

你都不計較了，

我怎麼會去計較？」



當他跟別人說：

「我是好孩子，

是他驕傲的兒子，

又要準備開新店了」，

我真的很替他爭氣，

也很感謝，

我沒有辜負他。



他每天傳訊息給我：

吃了沒？

睡得好不好？

開不開心？

累不累？

每一句看起來很簡單的問候，

其實都是最深、最厚的愛。



前陣子，

他還在問我：

「小俊，

你是要買新車？

還是要裝潢？」

他總是想把最好的留給我，

怕我走路太累，

怕我過得不好。



但我不要那些。

我只希望他不要再為小事糾結，

可以再輕鬆一點、

快樂一點。



四哥常說：

「人生不能決定長短，

但可以決定厚度。」

他這一生，

真的用盡全力在燃燒。

風雨很多，

但他活得非常精彩。



我的身體很不好 我也一直害怕會是四哥來送我 四哥經歷了太多難過的事情我不希望他會很難過。

但還好，

現在，我能為四哥做得更多，不讓他再獨自一個人面對難過

我引以為傲的做到了

留下的都是最難受的人 四哥常說 難過歸難過 傷心歸傷心 日子還是要過 儘管到現在我還覺得不是那麼真實及不捨 但我會好好生活不讓四哥失望



我也盡力才完善的流程中儘量保持低調處理

但身為四哥 但一直以來 四哥就算煮個荷包蛋，發個地震文，都會有新聞，我想在中間的取捨，我盡力去完成四哥最後想要的



四哥平時很喜愛直播 這次直播讓大家陪伴



最後 。四哥，

身為四哥的孩子我很光榮

身為孩子爸爸的你一定很驕傲

你可以放心了。

傷心歸傷心，

但日子，我們會好好過下去。



你在天上，

不用再替我們操心。



謝謝你。

謝謝你給了我們這麼多愛。

小俊講到哽咽。（圖／記者蔡依庭攝）

