曹西平人生謝幕！乾兒子感人致詞全文曝光 「我真的很慌」
【緯來新聞網】曹西平（四哥）告別式籌備近1個月，今（27日）以演唱會的模式在台北市立懷愛館（原二殯）舉辦「最後的安可」，乾兒子Jeremy小俊繼在殯儀館相驗後首次露面，致詞時坦言：「那段時間我真的很慌。但也因為這樣，我更想在這裡，真心感謝每一位幫忙過的人。如果沒有你們，我真的撐不過來。」
小俊打起精神講著對乾爹的愛。（圖／冬瓜行旅提供）
小俊致詞全文
大家好，我是小俊，Jeremy。
首先，真的非常感謝今天所有幫忙的人，也謝謝在這麼忙碌的時候，願意來參加四哥這場率真、很有他風格的謝幕。
四哥其實很早就跟我說過，
如果有一天他怎麼了，希望事情可以簡單一點、快一點，燒一燒，
等到大家發現的時候，他已經不在了。他還半開玩笑地跟我說，四哥如果怎麼了 我會很可憐，要一個人面對所有人，還有媒體。
老實說，那段時間我真的很慌。
但也因為這樣，
我更想在這裡，
真心感謝每一位幫忙過的人。
如果沒有你們，
我真的撐不過來。
謝謝你們。
四哥也常說，
如果有那麼一天，
其實不用太替他難過。
他說，他這一生活得很精彩了，
現在只是過日子，沒有什麼好遺憾的。
他唯一放不下的，
就是我與這間Jeremy穿洞日常耳環店
他常掛在嘴邊的一句話是：
「傷心歸傷心，生氣歸生氣，日子還是要過下去。」
這句話，
不只是說給別人聽，
也是他一輩子真正做到的事。
四哥對我的照顧，都藏在那些很瑣碎、很日常的細節裡。
只要他在家，一定會煮飯給我吃。
他最堅持的，就是那顆一定要「半熟」的荷包蛋。
蛋黃破了、流出來了，他會懊惱很久，
覺得那是一顆失敗的作品。
不管我是在出國工作、出國旅遊，
還是在台北、台中兩邊跑，
他每天一定會傳訊息給我，
跟我報備今天的營業額、
煮了什麼菜、
又跟哪些員工去了家樂福。
只要一時看不到我，
他就會慌，
會一直問身邊的人：
「小俊起床沒？吃飯沒？」
只要確定我平安，
他才會真正放心。
他甚至連我的襪子都要搶著洗。
我不讓他洗，
他就幫我曬衣服。
只要能為我多做一點點小事，
他就會覺得很開心。
四哥也常跟我說：
「要多跟我說話。」
他說，等到哪一天他不在了，
我再說，他也聽不到了。
有些話如果現在不說，
等人走了怎麼說，
他也不會爬起來跟我說話。
所以，我真的很珍惜
跟四哥在一起的每一段時間。
不是因為他是誰，
而是因為他對生活，
對人，真的活得非常認真。
他是一個
對每一件事情都很有責任感的人。
不管是工作、家庭，
還是身邊的每一個人，
他都放在心上。
但四哥的照顧，
從來不只給我一個人。
對店裡的每一個弟弟妹妹，
他也一樣用心。
他知道大家年紀還小，
錢不多、存不了，
生活其實很辛苦。
他怕大家為了吃飯花錢，
不敢吃、不敢買，
想很久才決定。
所以他常常自己掏錢，
煮飯、煮菜、做麵包，
買各種食物帶去店裡給大家吃。
他跟我說，
希望大家來這裡，
可以把這裡當成一個家，
不要為生活煩惱太多。
能幫忙分擔的，
他會盡力去扛。
甚至快過年的時候，
他還叮囑我不要操心年菜。
他說物價漲了，
外面買一定又貴又縮水。
他早就先想好菜單，
請彰化認識的鵝肉老闆娘幫忙準備，
說要親自煮給那些
家庭不太完整的員工們吃。
四哥教會我們的，
不是多厲害的道理，
而是最重要的幾件事：
孝順、溫柔，
還有善待身邊的每一個人。
所以真心愛他的人，
真的很多、很多。
四哥常常跟我拿現金，
都是為了煮這些孩子的飯。
他跟我說要轉帳給我，
我都不要。
每一次拿錢，
他都很不好意思。
我跟他說：
「四哥，
我現在擁有的一切，
都是你給我的。
你從來不跟我計較，
只要我好、我開心，
你什麼都願意付出。
你都不計較了，
我怎麼會去計較？」
當他跟別人說：
「我是好孩子，
是他驕傲的兒子，
又要準備開新店了」，
我真的很替他爭氣，
也很感謝，
我沒有辜負他。
他每天傳訊息給我：
吃了沒？
睡得好不好？
開不開心？
累不累？
每一句看起來很簡單的問候，
其實都是最深、最厚的愛。
前陣子，
他還在問我：
「小俊，
你是要買新車？
還是要裝潢？」
他總是想把最好的留給我，
怕我走路太累，
怕我過得不好。
但我不要那些。
我只希望他不要再為小事糾結，
可以再輕鬆一點、
快樂一點。
四哥常說：
「人生不能決定長短，
但可以決定厚度。」
他這一生，
真的用盡全力在燃燒。
風雨很多，
但他活得非常精彩。
我的身體很不好 我也一直害怕會是四哥來送我 四哥經歷了太多難過的事情我不希望他會很難過。
但還好，
現在，我能為四哥做得更多，不讓他再獨自一個人面對難過
我引以為傲的做到了
留下的都是最難受的人 四哥常說 難過歸難過 傷心歸傷心 日子還是要過 儘管到現在我還覺得不是那麼真實及不捨 但我會好好生活不讓四哥失望
我也盡力才完善的流程中儘量保持低調處理
但身為四哥 但一直以來 四哥就算煮個荷包蛋，發個地震文，都會有新聞，我想在中間的取捨，我盡力去完成四哥最後想要的
四哥平時很喜愛直播 這次直播讓大家陪伴
最後 。四哥，
身為四哥的孩子我很光榮
身為孩子爸爸的你一定很驕傲
你可以放心了。
傷心歸傷心，
但日子，我們會好好過下去。
你在天上，
不用再替我們操心。
謝謝你。
謝謝你給了我們這麼多愛。
小俊講到哽咽。（圖／記者蔡依庭攝）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 583則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 339則留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 12 小時前 ・ 161則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 51則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 9則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 79則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 17則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 24則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 7則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 128則留言