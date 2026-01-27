曹西平人生謝幕！突獻聲喊「醜八怪哭什麼哭」全場吹哨送別

曹西平追思會於今（27）日在台北市懷愛館舉行。（圖／東森娛樂）





資深藝人曹西平去年底於家中猝逝，享壽66歲。今（27）日在台北懷愛館舉行「率真・謝幕」追思會，演藝圈不少好友前來弔唁，稍早整場儀式正式落幕，透過全場「吹哨子」的儀式，完成一場屬於這位動感巨星最燦爛的安可。

曹思平追思會形式別於傳統告別式，而是定調「最後一場演唱會」的方式舉行，以曹西平經典專輯《九月星空》為視覺核心，打破傳統靈堂的肅穆感，改以深藍色星空與霓虹燈光打造演唱會氛圍，整場追思會充滿感人、溫馨的氛圍。

曹西平追思會以「最後的演唱會」主題舉行。（圖／冬瓜行旅提供）

儀式尾聲特別播放以AI製作的曹西平獨白，他以爽朗的語氣向現場親友喊話：「各位醜八怪哭什麼哭，把妝都弄花了，難看死了。說真的，我不喜歡虛偽的排場，也不喜歡那些平常不聯絡、今天才來演戲的人，但看到這些真心愛我的朋友來到現場，我是真的很開心，謝謝你們，大家不要為我難過。」

曹西平也在影片中提到，希望大家孝順要及時，有時間多陪伴家人，同時也喊話親友不要為他傷心，他要開始下一段精彩旅程，也可以去陪伴爸爸媽媽，做貓耳朵、涼拌小黃瓜給他們吃。儀式最後播放歌曲〈九月星空的哨響〉，現場共同吹響「紀念哨子」，並隨著歌聲鼓掌，用最嘹亮、最整齊的哨音，送別曹西平人生最後一程。



