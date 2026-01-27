曹西平人生謝幕! 龍千玉.董至成哽咽落淚 哨聲齊響送別

生活中心／綜合報導

資深藝人曹西平去年12月底離世，享壽66歲，乾兒子小俊為他舉辦追思會，發送紀念哨子，印著曹大哥的經典語錄"醜八怪"，演藝圈不少好友都前來送他最後一程，包括丁寧、黃鐙輝、包偉銘、陳凱倫等，董至成忍不住哽咽，前嫂嫂、歌手龍千玉在致詞時更是數度落淚。

曹西平追思會影片獨白"AI生成"：「大家再見，不對不對，你不會想太快見到我，我更不想太快見到你，呵呵醜八怪。」

全場親朋友好友，一起吹哨子，代替哭泣，送藝人曹西平最後一程，前嫂嫂龍千玉也現身致詞，忍不住淚崩。

藝人龍千玉：「我很謝謝四哥，在我最軟弱無助的時候，當我的靠山。」

曹西平乾兒子Jeremy：「四哥也常說，如果有這麼一天，其實不用替他難過，他說他這一生活得很精彩了。」

整場追思會，由曹西平的乾兒子小俊籌備，除了發送紀念哨子，也用曹大哥生前愛喝的紅茶，取代毛巾，門口的電子看板，寫著醜八怪入場囉，許多藝人都來悼念，好友董至成難過到邊講邊哭。

資深藝人曹西平2025年底去世，今（27）日由乾兒子Jeremy 為他在台北市懷愛館舉辦追思會。「前嫂嫂」龍千玉也忍不住哽咽。（圖／民視新聞）藝人董至成：「他最後在做的事很自律，然後也很孤獨，也希望他風風光光，漂漂亮亮，在天堂活出另外一個，我們最喜歡的帥哥的，唱跳歌手。」

藝人陳凱倫：「他是我陸光的學弟，那時候他很年輕的時候，他爸爸就拜託我們，希望能把他推薦給演藝圈，基本上他就是標準的，刀子口豆腐心的好人。」

藝人劉明珠：「曹西平曾經是當我的評審，藝人劉明珠，然後私底下後台，藝人劉明珠，他都會跟我聊很多，藝人劉明珠，看到他的（離世）新聞，藝人劉明珠，我真的是滿意外的。」

現場發放曹西平生前最愛的10元麥香紅茶及口哨給賓客。（圖／民視新聞）昔日戰友包偉銘也低調現身，入場前還先跟曹大哥的人形立牌擁抱，阿Ben跟太太徐小可也來了，黃鐙輝、丁寧則感謝曹西平過去的提攜。

藝人黃鐙輝：「我記得那時候，他的節目背包踐客，然後他讓我去圓夢，因為他知道我很喜歡唱歌，他就鼓勵我說，鐙輝你不要放棄，你自己的夢想。」

藝人丁寧：「他們那時候是這麼紅的藝人，我們對他其實都是景仰的，他可以這樣子，跟我說出幾句溫暖的話，對我們當初這種剛出道的，是很大的鼓勵。」

會場也擺出小S、王彩樺、楊繡惠等人的花籃，曹西平將採用花葬方式，長眠於陽明山，精彩的一生在追思中圓滿落幕。

