曹西平今告別式發「紀念小物」 乾兒子痛喊：換我們來陪四哥

曹西平上個月猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝臉書／曹西平）

資深藝人曹西平上月29日於家中猝逝，享壽66歲，後事由其乾兒子Jeremy（小俊）一手打理。名為「率真·謝幕」的告別演唱會，將於今上午10點30分在台北市懷愛館舉行。Jeremy於26日透過社群平台發文，曝光追思會現場準備的「限量紀念哨子」，並誠摯邀請親友與歌迷到場，一起為曹西平送上人生最後一次安可。

曹西平生前與Jeremy情同家人，突如其來的離別也讓Jeremy一度陷入極深的悲傷之中。Jeremy坦言，因害怕觸景傷情，過去一段時間甚至無法親自前往靈堂致意，只能透過文字抒發思念之情。他形容這段日子以來，始終覺得一切不太真實，「每天醒來都以為這一切是假的，好像只要轉過頭，四哥還會在那裡叮嚀我要記得吃飯、多穿衣服、有沒有睡飽，或是在廚房裡忙著切他最拿手的涼拌小黃瓜。」

曹西平告別式小物，有他的個人特色。（圖／翻攝臉書／Jeremy穿洞日常）

在告別演唱會前夕，Jeremy也公開為追思會特別設計的紀念哨子。哨子上印有「醜八怪」字樣，並結合曹西平的簽名及Q版頭像，象徵曹西平舞台上的個人風格與幽默精神。Jeremy表示，希望藉由這個小小的紀念品，讓大家能共同參與曹西平人生最後一次的舞台謝幕。

Jeremy在文中提到，曹西平是一個態度正向、對生活與工作都極為認真的人，不論站在舞台上或私下相處，對每一件事都全心投入，「很多時候，是四哥陪伴著我們，這一次，換我們來陪四哥」，用哨聲替他送上最溫柔也最熱烈的告別。

