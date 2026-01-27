曹西平今告別式！45年老友陳凱倫現身 包偉銘也來了

曹西平追思會於今（27）日舉行。（圖／東森娛樂）





深藝人曹西平上月底於家中猝逝，享壽66歲，今（27）日在台北市懷愛館．景明廳舉行追思會，現場將發送紀念哨子，以「最後演唱會」的形式送別，而稍早藝人陳凱倫、恬娃、包偉銘等人都現身追思會現場，一同送好友最後一程。

資深男星陳凱倫與曹西平交情長達45年，是曹西平在陸光藝工隊時的學弟，3年前陳凱倫曾邀約曹西平見面，但最後無緣相見，如今前來送別老友，看到現場佈置就像曹西平喜愛的演唱會般也相當感動，希望能有許多好友前來送行。

廣告 廣告

45年老友陳凱倫現身弔唁曹西平。（圖／東森娛樂）

45年老友陳凱倫現身弔唁曹西平。（圖／東森娛樂）

包偉銘盛裝出席曹西平追思會。（圖／東森娛樂）

包偉銘盛裝出席曹西平追思會。（圖／東森娛樂）

除了陳凱倫外，女星恬娃、丁寧及曹西平前嫂嫂龍千玉稍早都現身追思會現場弔唁，希望他能一路好走。事實上，先前乾兒子Jeremy就曾透露，曹西平是在毫無病痛的情況下離世，而負責此次儀式的殯葬業者小冬瓜先前也透露，曹西平火化後將花葬。



【更多東森娛樂報導】

●2年前就佈局遺產！曹西平1800萬房產「過戶乾兒子」交易紀錄曝

●曹西平入夢了！女星揭他模樣 叮囑一句話惹淚

●曹西平追思會倒數4天！乾兒子再發聲籲1事 網讚：很有孝心

