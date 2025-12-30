曹西平住處猝逝！已屍僵有屍斑 乾兒子放棄急救

資深藝人曹西平離世。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團）





資深藝人曹西平於昨（29日）深夜驚傳在位於新北市三重的住處猝逝，享壽66歲。新北消防局三重分隊接獲報案後迅速抵達現場，確認曹西平當時已無生命跡象。據悉，他的乾兒子面對突發狀況，最終忍痛表示放棄急救。

警消初步勘驗排除外力介入 確切死因待釐清

新北市消防局三重分隊昨晚22時27分接獲通報趕往曹西平住處，確認為OHCA（到院前心肺功能停止）案件。救護人員初步觀察，曹西平遺體已出現明顯屍斑與屍僵狀況，研判死亡時間已久。三重警方隨即介入調查，初步排除有外力介入的可能，不過關於曹西平的詳細死因，仍有待進一步釐清。

廣告 廣告

曹西平生前時常在社群媒體上發文與粉絲互動，他最後一篇更新停留在28日的地震文，內容寫道「四哥經過921大地震洗禮之後，我都不會跑我就是坐在那裡我不會動，一切交給老天爺的安排……該發生就發生了想多了也沒有用，到了這個年紀了有什麼好想的。」

更多東森新聞報導

工讀生偷吃老闆娘！後門擁吻被監視器拍到 老闆怒提告

兒子以為是詐騙！媽媽摩鐵外遇被抓包 半世紀婚姻崩塌

KTV歡唱變調！女包廂內遭「麥克風性侵」惡男遭判刑

