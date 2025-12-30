曹西平個性直爽、恩怨不少！曾喊「圈內無好友」 前嫂子龍千玉不捨發聲

藝人曹西平以直爽個性聞名，生前曾表示在演藝圈中沒有朋友，並與多位藝人有過恩怨糾紛，包括潘若迪和包偉銘。隨著曹西平離世，這些曾有過恩怨的藝人紛紛做出回應，表達哀悼之意。潘若迪選擇放下長達10年的恩怨，祝福他一路好走；包偉銘則回憶兩人從出道至今的互動，讚揚他的真性情；吳宗憲在直播中哽咽表示遺憾；而與曹西平感情最深厚的前嫂嫂龍千玉則發文表示，曹西平將永遠活在她的心中。

曹西平與龍千玉感情深厚。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平生前以直率的性格著稱，常常毫不掩飾地表達自己的想法，也因此結下不少恩怨。其中最知名的是與潘若迪之間長達10年的糾紛，源於2015年曹西平向潘若迪追討《六燈獎》錄影帶，但對方聲稱不知去向。事件發展到潘若迪在節目中拿出「紙紮錄影帶」要還給他，曹西平對此非常不滿，甚至在社群媒體發文質疑：「紙做的是要燒給我?」。如今隨著曹西平的離世，潘若迪選擇放下過往恩怨，希望他能沒有牽掛，一路好走。

與曹西平傳出多年不合消息的還有包偉銘，兩人曾一起錄製《來電50》節目。曹西平曾表示在自己家道中落時，包偉銘並未伸出援手。不過，兩人後來在包偉銘的婚禮上擁抱言和。得知曹西平過世的消息後，包偉銘回應說：「從同期出道開始，無論是工作或是私下互動，都可以知道你其實非常真性情。」

同樣是《來電50》主持人的何篤霖，在得知曹西平過世消息時正在進行直播。他表示：「生命是公平的，每個人都會經歷，就像一班列車，有人先下車，先下車我們就掰掰掰掰。」何篤霖表示需要時間慢慢消化這個消息和自己的情緒。

吳宗憲在得知曹西平離世的消息後，情緒難以平復。他在直播中哽咽地說：「曹大哥，一路好走，熱情的姑娘，永遠的偶像，掰掰。」吳宗憲還親自還原了「曹西平被自己封殺」事件的始末，表示一切都是誤會，並對無法在曹西平生前解開這個誤會感到遺憾。他現在只希望曹西平能成為一個快樂的天使。

與曹西平感情最深厚的是他的前嫂嫂龍千玉，她曾與曹西平的三哥有過一段婚姻。雖然已經離婚，但龍千玉與曹西平私下仍經常互相關心，曹西平更視她為唯一的親人。龍千玉曾在節目中表示：「他像我的大兒子，我講真的，真的像我的大兒子。他常常就是有時候出國，他就直接把鑰匙丟給我。」在清晨得知曹西平過世的噩耗後，龍千玉徹夜難眠。她透露平安夜才傳訊息給曹西平，卻沒有收到回覆，原本計劃過一陣子還要見面，沒想到卻成了永別。龍千玉在社群媒體上二度發聲，喊話曹西平：「4哥慢慢走，你永遠在我心裡，一輩子都不會忘記。」

