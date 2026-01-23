曹西平倒數4天送別！乾兒子Jeremy發文了 不忍公開對外呼籲這1事

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平去年底猝逝，27日將舉辦告別式，各界不捨哀悼聲不斷，與他情同父子的乾兒子 Jeremy（小俊）今（23）日再度透過社群發文，向外界表達感謝之意，同時也對無法親自到場的親友與粉絲提出一項貼心呼籲，希望大家能以最自在的方式表達追思。

Jeremy在文中表示，感謝大家這段時間對「曹哥」的思念與關心，也理解追思會當天，許多朋友因行程或距離因素，無法親自到場致意。為此，他特別說明，若無法到場的朋友，可自由選擇致贈花籃表達心意，現場將由主辦方統一規劃花禮佈置，並製作「奉花芳名錄」，讓每一份思念都能被妥善呈現與珍藏。

曹西平與乾兒子Jeremy。（圖／翻攝自曹西平臉書）

他也進一步指出，相關花禮資訊與訂購方式，已整理於指定連結中，方便外界查詢與安排，強調不論是否能親臨現場，大家的思念與祝福，家屬與親友都已深深感受到，「也會替曹哥好好收下」。

貼文最後，Jeremy再次向一路陪伴、惦念曹西平的所有人致謝，語氣真摯低調，讓不少粉絲看了相當感動，紛紛留言表達不捨與祝福，也盼曹西平能一路好走。

