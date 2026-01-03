曹西平兄弟能分遺產 吳宗憲要廢「特留分」

▲資深藝人曹西平在家中猝逝，享壽66歲，讓粉絲感傷。（圖／翻攝曹西平臉書）

[NOWnews今日新聞] 資深藝人曹西平猝逝，享年66歲，他父母已離世，也未婚生子，雖然他曾說遺產不會給姓曹的人，但依現行《民法》規定，兄弟姊妹仍能依「特留分」分到曹西平的遺產。國民黨立委吳宗憲提案修《民法》，推動廢除「兄弟姊妹特留分」，「別讓四哥（曹西平）的遺憾，在下一個家庭重演。」

吳宗憲說，曹西平生前最大的心願，是把積蓄全留給真正照顧他的乾兒子Jeremy，而不是早已疏離的手足，但即使曹西平立了遺囑，依照現行法律，久未聯絡的手足仍可主張「特留分」，強制分走部分遺產，這讓真正陪伴照顧的人無法完全獲得遺產。

吳宗憲解釋，所謂「特留分」就是法律規定，無論遺囑如何，家人都必須拿到最低比例的遺產。在單身、無配偶子女、父母已過世的人情況下，兄弟姊妹成為第三順位法定繼承人，哪怕當事人明確立遺囑將財產留給乾兒子，也可能被迫分走三分之一。吳宗憲批評，這種規定讓幾十年未聯絡甚至傷透心的手足，能憑血緣「坐享其成」，真正陪伴照顧的人卻拿不到全部遺產。

吳宗憲強調，修法並非剝奪兄弟姊妹的繼承權，而是取消強制分配的「特留分」。他說，若當事人未立遺囑，兄弟姊妹仍是法定繼承人，財產繼承權不受影響；若立遺囑，明確指定財產受益人，法律就應尊重其意願，兄弟姊妹不得再要求特留分。他指出，修法的目的不是消滅親情，而是保護真正的親情，確保每份遺囑完整反映逝者心意。

吳宗憲呼籲社會支持廢除兄弟姊妹特留分，讓每一份照顧與陪伴都能得到應有的尊重。他說，「遺產應該留給真正愛你、照顧你的人，而不是只有血緣卻沒有感情的人」，希望透過修法避免類似曹西平事件的遺憾再次發生。他強調，這是一個讓遺囑真正落實心願的法律調整，也是對家庭中親情與責任的尊重。

