曹西平入夢了！女星揭他模樣 叮囑一句話惹淚

資深藝人曹西平上月29日在家中離世，享壽66歲，身後事則由乾兒子Jeremy負責，並將為曹西平舉辦「最後演唱會」的追思會，而協助籌備的女星、劉至翰妹妹劉致妤除了透過社群分享相關資訊外，也透露對方到夢裡的叮嚀。

劉致妤協助籌辦曹西平的告別式，她坦言夜深人靜的時候，都會對著他的照片說話，詢問對方是否滿意呈現的方式，沒想到曹西平入夢了，「在夢裡四哥還是像平常一樣喝著10元的麥香紅茶，叫我要好好照顧自己。」

劉致妤提到，現在再吃曹西平生前喜歡的喉糖時，雖然嘴裡是一樣的味道，但在心裡已經完全不一樣了，更直呼「好想你」，言語中深深透露對於曹西平的不捨。曹西平的追思會將在27日上午舉行，以「最後演唱會」走完人生最後一程。



