曹西平入夢對話曝光！女星公開夢中畫面 「叮嚀1句」惹鼻酸

66歲曹西平（四哥）上月29日在家猝逝，後事交由乾兒子Jeremy（小俊）、殯葬業者「冬瓜行旅」小冬瓜（郭憲鴻），以及劉至翰妹妹劉致妤等人協助操辦。今（21）日追思會細節出爐，劉致妤也透過社群平台感性發聲，透露曹西平日前曾入夢，在夢中叮囑她「好好照顧自己」。

曹西平在家驟逝，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

劉致妤表示，夜深人靜時經常對著曹西平照片說話，好奇對方是否滿意告別式呈現方式。她回憶，曹西平在夢中依舊是熟悉模樣，喝著10元的鋁箔包飲料，叮嚀她照顧好自己。她也提到品嚐曹西平生前最喜歡的喉糖時，雖然味道與過去無異，但是「在心裡完全是不一樣的味道了」，字句充滿感傷。

劉致妤分享曹西平入夢情景。（圖／翻攝自劉致妤臉書）

曹西平追思會將於27日在臺北市立懷愛館舉行，Jeremy稍早公開儀式細節，將其定調為「最後演唱會」，並邀請曹西平親友及粉絲到場送別，「請大家不要穿得太嚴肅，四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣」，希望能以最燦爛的方式送他最後一程。

