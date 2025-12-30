曹西平出身醫生世家！兄弟鬩牆獨扛千萬債務 曾怒嗆：財產不給姓曹的

娛樂中心／綜合報導

藝人曹西平於29日晚間，被發現猝逝家中，享壽66歲，消息震驚娛樂圈。曹西平個性直率、敢言，口頭禪「醜八怪」更是經典，他曾於節目中提到，與手足兄弟因家族遺產爆不合，哽咽揭露自己獨自扛下千萬債務、照顧病父的重擔，並強調「遺產絕對不給姓曹的人」。而他於28日凌晨，還在臉書發文與粉絲互動，未料竟成生前最後的貼文。

藝人曹西平於29日晚間，被發現猝逝家中。（圖／資料照）

據了解，曹西平出身台中某醫生世家，家境優渥，因在家中排行第四，所以自稱「四哥」，有三個哥哥、一個弟弟，他於1982年以一首《野性的青春》走紅歌壇，之後曾在華視《龍虎綜藝王》當班底，還主持深夜節目《辣妹總動員》。2002年，曹家因家族遺產等，爆發了兄弟鬩牆的悲劇，曹西平逐漸淡出演藝圈，2005年曹父過世，曹西平轉而去泰國散心，直到2010年才重返演藝圈。

藝人曹西平於29日晚間，被發現猝逝家中。（圖／資料照）

昨（29日）深夜，乾兒子前往曹西平住處探視，發現他已無生命跡象，急忙通報警消，救護人員趕抵後，發現曹西平已明顯死亡，未送醫，遺體出現僵硬與屍斑，最終放棄急救。後續交由警方處理，目前已排除外力介入跡象，初步研判，疑為內科疾病引發之自然死亡，但詳細死因還要相驗釐清。

藝人曹西平於29日晚間，被發現猝逝家中。（圖／資料照）

