生活中心／綜合報導

出道40年的曹西平，歌廳秀時期一出道就走紅，他生前曾上豬哥亮節目，兩人一搭一唱，也讓畫面成為經典。大砲性格、直率的曹西平，演藝圈人緣卻很好，上遍各大節目，私下還很照顧後輩。歌手黃明志發文不捨悼念，「你要我幫你寫的"醜八怪"，來不及唱了。」

藝人曹西平（2015）：「曹大哥教你一個我的至理，常常講的至理名言，你不喜歡看到我，我更討厭看到你，醜八怪。」向來直率的曹西平，口頭禪"醜八怪"成為個人招牌，就連上節目，也展現真性情。藝人曹西平vs.豬哥亮（2010）：「我想說我這輩子，可能都沒辦法看到你了，你這樣說一說就跪下來，你是在哭喪嗎？不是。」

曹西平出道40年！ 一句「醜八怪」成綜藝經典

藝人黃明志發文悼念（圖／民視新聞





曹西平和豬哥亮一搭一唱，彷彿重回歌廳秀，不過，兩人都已經過世，也讓畫面成為經典。藝人曹西平vs.豬哥亮（2010）：「豬大哥對我不錯，這麼說還滿好聽的，黃西田說的更難聽，接下來介紹歌星臭一半，（改成）丹尼好聽阿，丹尼但是你姓沒有放上去，曹要放上去，剛好丹尼曹。」從歌廳秀走紅的曹西平，也各大節目常客，曾透露一個月內，上了70個綜藝節目。藝人曹西平（2012）：「蔡康永對不對，屁蔡就蔡大哥，徐熙娣就屁徐這樣子，濃就是妹妹弟弟妹妹叫濃...，我說做快一點我沒空，好適合你泰文。」

曹西平曾上豬哥亮節目，兩人默契十足成為經典畫面（圖／民視新聞）

鏡頭前說話辛辣，不過私下卻很照顧後輩，藝人黃明志發文悼念，沒想到你突然離開，你要我幫你寫的"醜八怪"，來不及唱了，郭彥均也很不捨，感嘆人生無常，心中滿是不捨，希望曹西平能一路好走。曹西平猝逝，直率熱情的形象，永留粉絲和親友心中。

