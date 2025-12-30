曹西平出道43年身家成謎 2005年泰國買房「比愛莉莎莎還早」

66歲曹西平昨(29日)傳出在三重家中過世，他出道的早，43年下來累積的資產也很可觀，早在2005年就到泰國買房，可說遠勝近年在泰國置產的網紅愛莉莎莎。而他早年在台北東區、林口等地也都有房產，但曹父過世後他就慢慢賣出還債，只剩三重自住宅。

曹西平理財觀相當務實，更是早年到泰國買房的先驅，他曾分享到當地買房要注意大點，第一是要注意每區的優缺點，他剛到泰國時先到每區輪流住，確認適合他的區域才出手；第二，他強調要有捷運，注意交通問題；第三是清楚當地法律，外國人到泰國不能買土地，只能買公寓；第四則是要學會泰文；第五、他拒絕跟華人交手，怕被反削一筆。

曹西平透露因為當地房價便宜，100多萬、200萬就有一房一廳，貴一點大約500萬、600萬，或近千萬，但要注意陷阱。而他在當地住了多年，毅然決然決定回台的原因是有次在泰國家中突然身體不適，動彈不得，他才驚覺：「我有年紀了，是該回家了」。

曹西平早年以歌手身分出道接了不少商演，曾演出電視劇《女王的誕生》、《甘味人生》、《你那邊怎樣·我這邊OK》，還有電影《西門町》、《鮮肉老爸》，傳聞他事業高峰期曾月入百萬，在台北東區置產，後來搬到泰國待了幾年再返台，他曾透露在林口曾置產，搭上漲價順風車賣掉有小賺一筆。過去他曾做過不少副業，在台中開過可麗餅店，近年則和乾兒子忙經營耳環店，常有粉絲慕名前往。

