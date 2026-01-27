曹西平化天使舞台永存！長眠地曝光「花葬安置」 無家祭真相曝光

曹西平追思會落幕。冬瓜行旅提供

今（27日）資深藝人曹西平的追思會「率真·謝幕」在臺北市立懷愛館景明廳舉行，眾多藝人如包偉銘、黃鐙輝、黃嘉千、丁寧等人到場送別。據悉，曹西平三哥曹南平已悄悄返回澳洲，未能出席告別式，前嫂嫂龍千玉則陪同乾兒子小俊等待曹西平大體火化，接著將前往陽明山進行花葬，由於曹西平生前無直系家人到場，追思會未設置家祭環節。

曹西平將花葬。冬瓜行旅提供

追思會設計理念以曹西平經典專輯《九月星空》為視覺核心，搭配深藍色星空與霓虹燈光，打造如演唱會般的氛圍。主舞台中央陳列曹西平生前的經典秀服與人形模型，燈光刻意調暗，只保留聚光燈營造他即將登臺的期待感。整個「星空」不僅象徵曹西平璀璨的演藝生涯，也寓意他化作天上繁星，在另一個維度守護親友與粉絲。

追思會最特別的環節，是每位到場的粉絲與賓客都將獲贈紀念哨子。哨音不僅呼應曹西平在綜藝節目中的口頭禪「嗶嗶嗶」，象徵「永生」與「嶄新的開始」，現場賓客共同吹響哨子，用整齊響亮的聲音送別四哥，取代傳統的哭泣與沉默，讓追思會既感人又充滿四哥生前的活力與率真精神。



