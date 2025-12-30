曹西平去年受訪一語成讖「人生最後一哩路」 曾退小S通告3次

66歲曹西平昨(29日)突傳辭世，他出生在台中的醫生世家，當兵時加入藝工隊，1982年以一曲〈野性的青春〉走紅，近年忙經營耳環店等副業，如今傳出過世，震驚演藝圈，但他其實過往就將生死看很開，去年受訪時就說目前65歲，已經在走「人生最後一哩路」，沒想到一語成讖。

曹西平近年淡出螢光幕前，去年受訪坦到李玟48歲過世、高以翔36歲驟逝、小鬼36歲猝逝、許瑋倫28歲也突然走了，曹西平說：「所以我們到65歲，唉呀我們都要感謝了，這是我人生最後一哩路，我很開心啊」。

曹西平近年在西門町經營耳環店，去年受訪表示最難過的事情是2019年年底新店開幕，2020年1月新冠肺炎疫情爆發，業績慘澹，有時候結算一天業績可能只有300元，這段期間有許多藝人現身合影打卡，但他堅持不做藝人生意，認為這樣事業無法做長久。

曹西平也坦言小S的節目曾找他錄影，他婉拒了3次，自認自己是專業唱歌跳舞起家的，不喜歡靠聊天討生活，「那叫耍嘴皮子」，並回憶以前要有歌星證、演員證才能出來表演工作，一年還要回去審核蓋章一次，現在他對藝人間的友情看得很淡，自曝有晚輩送喜帖或生小孩通知他，他都不想參與，直言：「關我什麼事」。

