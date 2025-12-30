曹西平同住乾兒子！才喊我回來了驚見倒臥在地 天人永隔悲痛欲絕

記者鄭尹翔／台北報導

資深藝人曹西平驚傳於29日深夜10時許猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。據了解，與曹西平同住的34歲吳姓乾兒子下班返家時，照慣例喊了一聲「乾爸我回來了」，卻遲遲未獲回應，打開房門後赫然發現曹西平倒臥在地，已無呼吸心跳，當場嚇壞緊急報警。

曹西平與乾兒子Jeremy。（圖／翻攝自曹西平臉書）

警消人員於29日晚間10時30分左右趕抵現場，確認曹西平已明顯死亡，現場未發現外力介入跡象。警方初步排除他殺，研判為自然死亡，詳細死因仍待後續相驗釐清。

據悉，曹西平出身台中醫師世家，幼年時家境優渥，在家中排行第四，上有3位哥哥、下有1位弟弟，自稱「四哥」。然而多年來曹家因遺產問題爆發兄弟鬩牆，曹西平曾多次在公開場合指控手足未盡照顧父親責任，兄弟關係因此決裂。

曹父晚年幾乎由曹西平獨自照料，直到2005年父親辭世後，他一度因傷心過度淡出演藝圈多年。曹西平生前也曾坦言，已與4位兄弟多年未聯繫，彼此形同陌路。

值得注意的是，曹西平過去在節目中透露，已事先找律師立好遺囑，規畫將名下所有積蓄與財產，全數留給視如己出的乾兒子，不希望曹家人介入身後事與遺產處理。如今他突然猝逝，也讓外界再度關注其生前飽受家庭紛爭影響的人生際遇。

