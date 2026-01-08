曹西平告別式「尊重生前遺願」乾兒子Jeremy四點聲明
藝人曹西平12月底猝逝，身後事經曹家親屬同意後，由乾兒子Jeremy負責，並委託知名殯葬業者小冬瓜處理。治喪委員會與家屬經充分溝通，8日中午12時，正式對外發布聲明，透露將以最符合四哥（曹西平）生前性格與演藝風采的方式，送他最後一程。
乾兒子Jeremy透過小冬瓜發表聲明，表示曹家三哥已專程自澳洲返台，處理相關法律程序與死因釐清。家族達成共識，將尊重四哥生前遺願，將所有告別儀式及靈堂事務，正式全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行：「四哥生前性格豪邁、重情重義，對於身後事亦希望低調圓滿。」因此本次治喪將秉持不驚擾原則，盼外界給予家屬哀悼的空間。
另外，有關靈堂設置與告別式的相關資訊，目前正在整理與籌劃中，相關細節尚未正式定案，待確認後，將於9日中午，統一對外發布明確訊息。
【聲明稿】
致 各位關心四哥的朋友及媒體先進：
針對資深藝人、我們最敬愛的四哥（曹西平先生）告別儀式之籌備進度，治喪委員會與家屬經充分溝通，現正式對外發布以下聲明：
一、 誠摯感謝三哥大老遠從澳洲返台協助
四哥自離世以來，各界親友皆深感不捨。家屬代表三哥特別排開行程，專程自澳洲返台處理相關法律程序與死因釐清。治喪委員會（及乾兒子小俊）深切感受到三哥對手足的關懷與思念，對於三哥在此艱難時刻的奔波與鼎力支持，致上最誠摯的謝意。
二、 家族達成共識，尊重四哥生前遺願
為求事情圓滿，家屬（三哥）與治喪委員會達成高度共識：後續所有告別儀式及靈堂事務，將正式全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。三哥亦表示，將全力支持並尊重治喪委員會的規劃，期盼以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送四哥最後一程。
三、 治喪風格定調：溫馨、圓滿、低調
四哥生前性格豪邁、重情重義，對於身後事亦希望低調圓滿。為了保護家屬隱私，並終止過去與家族相關的紛擾新聞，本次治喪將秉持「不驚擾」的原則。懇請外界給予家屬平靜哀悼的空間，將記憶停留在四哥最輝煌奪目的舞台時刻。
四、 呼籲與致意
再次感謝各界媒體與好友的關心。四哥的一生精彩燦爛，我們將以最圓滿的方式，讓這段傳奇畫下句點。
治喪委員會 乾兒子 小俊 暨 全體成員共同聲明
2026年1月8日
