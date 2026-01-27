曹西平告別式現場布置曝光！「生前最愛」送賓客 紀念哨子藏洋蔥

記者徐珮華／台北報導

曹西平（四哥）上月29日在家中猝逝，享壽66歲，乾兒子Jeremy（小俊）今（27）日為他舉辦追思會，並將其定調為「最後的演唱會」，邀請親友、粉絲到場送別。告別式現場布置也曝光，以曹西平經典作品〈九月星空〉為視覺核心，並發放他生前最愛的10元麥香紅茶及口哨給賓客，希望透過全場「吹哨子」儀式，完成其一生最燦爛的安可。

曹西平告別式現場布置曝光。（圖／記者趙于瑩攝影）

曹西平追思會以「率真．謝幕」為主題，打破一般莊嚴肅穆的形式，透過深藍色星空與霓虹燈光打造演唱會氛圍，舞台中央還擺放其生前經典秀服與人形模特兒，營造他即將「登台演出」的期待感。此外，現場發放的紀念哨子，不僅是他在各大節目中招牌標誌，更在追思會象徵「重生」與「嶄新的開始」。

曹西平告別式發放哨子作為紀念小物，並以10元麥香紅茶取代毛巾。（圖／記者趙于瑩攝影）

曹西平出道超過40年，在圈內有著好人緣。稍早龍千玉、包偉銘、丁寧、黃鐙輝等藝人都到場送別，Jeremy也與女友一同坐在最前排送別摯愛；小S（徐熙娣）、許效舜等人則獻上花籃致意。

