曹西平告別式留最後「毒舌禮物」 剪影現身笑罵粉絲「醜八怪別哭了」

資深藝人曹西平今（27日）舉行追思儀式，現場播放他生前預錄的影片。（資料照片／張家銘攝）





資深藝人曹西平日前辭世，今（27日）舉行告別式，現場出現一段讓人又哭又笑的畫面。主持人透露，曹西平生前特別準備了一段影片，要送給親友與粉絲當作最後的禮物。

當大螢幕亮起，曹西平的身影以剪影方式出現，立刻用招牌語氣大喊：「各位醜八怪哭什麼哭啊！妝都哭花了，難看死了啦！」熟悉的毒舌開場，瞬間讓原本沉重的氣氛轉為笑中帶淚。

影片中，曹西平坦言自己最討厭虛偽的排場，但看到多年支持他的老粉絲，以及「穿洞日常」的小朋友們到場，心裡仍感到非常感動與滿足。他也分享，人生最大的遺憾是沒能再多跟父母說些話，如今終於可以去陪伴他們，還笑說要親自下廚煮最拿手的貓耳朵與涼拌小黃瓜給爸媽吃。

曹西平希望大家不要為他難過，強調這對他來說是幸福的時刻，也是人生最快樂的一段旅程，希望親友能放下悲傷，好好生活。他也在影片中向大眾呼籲「孝順要及時」，直言不要等到長輩躺在病床上、插著點滴時才問要吃什麼，那時早就來不及。他鼓勵大家趁家人還能走、還能吃，多陪伴、多說話、多一起吃飯，這才是真正的孝道。

曹西平也表示，生命長短不是最重要，重要的是活得精彩，「想做什麼就趕快去做，不要猶豫太久。」對於他十分牽掛的「穿洞日常」夥伴與乾兒子小俊，曹西平也在影片中表達深厚感情，表示雖然沒有血緣，但早已視如家人，並將店鋪託付給他們繼續經營，希望不要讓他失望。他也對粉絲說，如果想念他，可以到西門町或台中的店看看。

影片最後，曹西平不改幽默本色，笑說：「醜八怪，你不會想這麼快就見到我啦！」逗得全場又哭又笑。隨後，全場親友吹響哨子，象徵他不是離別，而是踏上另一段精彩旅程，為這場追思儀式留下溫暖又深刻的句點。

