曹西平告別式藏洋蔥！小S低調送花籃致哀「你不寂寞」 29字惹淚崩

娛樂中心／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）去年12月29日在家中猝逝，享壽66歲，乾兒子Jeremy（小俊）今（27）日在台北市懷愛館景明廳舉辦追思會，龍千玉、包偉銘、丁寧、黃鐙輝等藝人稍早皆到場送別，小S（徐熙娣）也特地送上花籃致哀。

小S送上花籃致意。（圖／記者鍾智凱攝影）

曹西平縱橫演藝圈數十年，對後輩十分照顧，小S今（27）日雖然沒有親赴追思會現場，也獻上花籃哀悼，寫下：「曹大哥〜你不寂寞，很多很多人都會無法忘懷你瘋狂、可愛的靈魂。」簡短一句話道盡大家對曹西平的思念。

曹西平追思會紀念小物。（圖／記者趙于瑩攝影）

曹西平的追思會以他的經典作品〈九月星空〉作為視覺核心，入口處則寫著「醜八哥！入場囉！嗶！嗶！嗶～～」，現場還準備了印有「醜八怪」圖案的紀念哨子和簽名照，以及他喜愛的10元麥香紅茶，送給前來的粉絲與好友，充分展現他生前幽默、率真的個性，相信這場追思會正是他喜歡的模樣。

