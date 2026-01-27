曹西平告別式 「嗶嗶嗶」有四哥風

曹西平追思會門口的電子告示牌文字，相當有其風格。（陳俊吉攝）

包偉銘27日神情嚴肅的出席追思會。（陳俊吉攝）

黃嘉千（左）、丁寧27日現身曹西平追思會。（陳俊吉攝）

曹西平上月29日猝逝，享壽66歲，他的乾兒子Jeremy小俊27日在台北市懷愛館替他舉辦「最後的安可 曹西平告別演唱會」，氣氛溫馨，會廳外電子告示牌則打上「醜八怪！入場嘍！嗶！嗶！嗶～」，非常有曹西平風格。曹的前三嫂龍千玉和陳凱倫、包偉銘、丁寧、黃鐙輝、黃嘉千、阿Ben、周思潔、無尊、董至成及百位粉絲送他最後一程；三哥曹南平則於日前返回澳洲，因此昨無家祭儀式；家屬遵照曹西平遺願，讓他以花葬方式長眠陽明山。

廣告 廣告

深陷悲傷的龍千玉，昨一開口就淚崩，「對不起，他應該不想看到我哭。他在我最無助的時候當我的靠山、當我的支持，他讓我有不一樣的命運，即使他離開了，也會一直在我們心上、陪伴我們」，也坦言至今仍無法相信曹西平離世。

曹西平的乾兒子小俊昨更是感傷，透露曹西平生前常叮囑要多跟他說話，「他說等到哪一天他不在了，我再說，他也聽不到了。所以，我真的很珍惜跟四哥在一起的每一段時間，不是因為他是誰，而是因為他對生活，對人，真的活得非常認真」。他說，他在曹西平身上學習孝順、溫柔、善待身邊的每個人，透露曹西平常自掏腰包照顧身邊人、也不辭辛勞的下廚煮飯給飾品店的員工們。

他感性表示，曹西平總想把最好的留給他，但他只希望曹西平不要再為小事糾結，「我想跟他說『四哥，我現在擁有的一切，都是你給我的。當他跟別人說『我是好孩子，是他驕傲的兒子』，真的很感謝，我沒有辜負他」。

陳凱倫昨透露曹西平是他陸光的學弟，2人已有45年交情，當初還是曹爸爸拜託他引薦曹西平進入演藝圈。黃鐙輝感謝曹西平無私的幫助，「那時他幫我辦人生第一場演唱會，讓我知道自己喜歡的事情也很重要」；丁寧穿白衣入場，「穿亮一點，符合曹大哥愛美個性，相信他在天上看到我們這樣也會開心。」胡瓜、吳宗憲、小S徐熙娣等昨都送上花禮致意，不便到場的陳美鳳、藍心湄、許效舜、康康等人也錄製影片表達不捨。