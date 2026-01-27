曹西平告別式「突現身」罵人：各位醜八怪哭什麼哭 曝「最大遺憾」全場齊吹哨子響起嗶嗶聲

曹西平留了一話給大家。翻攝Jeremy 穿洞日常臉書、冬瓜行旅提供

資深藝人曹西平日前離世，在今（27日）舉行的追思儀式中，現場發生了令人既驚訝又動容的一幕。主持人透露，在大家準備吹響致敬哨音前，曹西平預留了一段要給所有親友與粉絲的「禮物」。當大螢幕畫面亮起，曹西平的剪影驚喜現身，並以招牌的熱血語氣大喊：「各位醜八怪哭什麼哭啊！吼，把妝都弄花了，難看死了啦！」這熟悉的罵人聲瞬間打破悲傷，讓現場原本沉重的氣氛轉為溫暖的笑聲與淚水。

曹西平乾兒子、龍千玉。冬瓜行旅提供

赴天堂圓滿遺憾 欲親手下廚陪伴雙親

在影像中，曹西平展現一貫的真性情，表示自己最討厭虛偽的排場，但看到這幾十年跟隨的老粉絲與「穿洞日常」的小朋友到場，內心感到無比欣慰。他感性地分享，這輩子最大的遺憾就是沒能再跟爸爸媽媽多說些話，現在終於能去陪伴他們，並親自烹煮最拿手的貓耳朵與涼拌小黃瓜給父母吃。他叮囑大家要為他感到幸福，強調這對他而言是最快樂的時刻，希望眾人能放下哀傷。

主持人吳建恆爆哭。冬瓜行旅提供

嚴厲叮嚀孝道 呼籲活得燦爛且狂熱

除了與家人團圓的渴望，曹西平更在影像中對世人留下深刻的教誨。他大聲疾呼「孝順要及時」，痛批不要等到長輩躺在病床上吊點滴時，才在旁邊問想吃什麼，當時醫生早已不允許。他鼓勵大眾，趁長輩還能動、還能吃，多陪他們說話、帶他們吃美食，這才是真正的孝道。他也提及，生命長短並不重要，重要的是活得精彩，並叮嚀大家：「想做什麼就趕快去做，不要在那邊糾結半天。」

託付店鋪心血 以響亮哨聲代替告別

對於他心心念念的「穿洞日常」夥伴與乾兒子小俊，曹西平也表達了深切的愛。他表示雖然彼此沒有血緣，但在心裡早已是至親，並將店鋪託付給他們好好經營，叮嚀不要讓他丟臉。他呼籲愛他的粉絲，如果想念他，就到西門町或台中的店裡看看。影片結束後，全場親友吹響最響亮的哨子，象徵他正邁向下一段精彩旅行，而非傷感的永別。他在影片結尾幽默地以「醜八怪，你不會想太快見到我」逗樂全場。



