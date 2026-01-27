曹西平告別式 LED 驚現「醜八怪入場」嗶嗶嗶！全場哨子齊響悼念

記者林宜君／台北報導

現場LED屏幕上卻意外出現一段引起討論的文字：「醜八怪入場了!!嗶嗶嗶」。（圖／記者趙于瑩攝影）

告別式原本是肅穆送行的場合，今日已故歌手曹西平享年64歲的告別式，因一段LED提示語與現場互動，引發網友熱議。家屬於追思告別式安排了簡單而莊重的公祭，吸引許多藝人與粉絲到場送行。不過，現場LED屏幕上卻意外出現一段引起討論的文字：「醜八怪入場了!!嗶嗶嗶」，搭配音效，讓在場人士一時間哭中帶笑。現場最後，工作人員發放小哨子給所有來賓，大家齊聲「嗶嗶嗶」。

現場最後，工作人員發放小哨子給所有來賓，大家齊聲「嗶嗶嗶」。（圖／翻攝自穿洞日常FB）

曹西平生前以幽默與直率著稱，他的音樂作品深受歌迷喜愛，尤其在 1990年代，他的〈愛的主題曲〉、〈往事只能回味〉等歌曲紅遍校園與廣播圈。（圖／翻攝自臉書）

據了解，這段 LED 提示語原本是為了活潑提醒流程，曹西平生前以幽默與直率著稱，他的音樂作品深受歌迷喜愛，尤其在 1990年代，他的〈愛的主題曲〉、〈往事只能回味〉等歌曲紅遍校園與廣播圈。家屬表示，雖然告別式安排帶有互動元素，但仍希望透過幽默的方式，讓親友以輕鬆的心情回顧曹西平溫暖與幽默的一生。整場告別式結束後，網友也紛紛在社群上分享照片與影片，熱烈討論「拿哨子嗶嗶嗶」的瞬間，掀起一波網路熱潮。儘管有爭議，但不少粉絲認為，這或許也是曹西平生前性格的延續，即使面對告別，也要保持幽默與笑容。

更多三立新聞網報導

霍諾德徒手91分鐘登頂101！Discovery小編歪樓：樹懶爬4小時大家還看嗎

2月職場運狂飆！4大星座升職加薪全靠這天 財運人緣全開掛

熬夜到要吞救心丸！林允片場作息曝光 網怒轟：會猝死吧

港圈靈異傳說再起！張國榮離世當天 生前送出30條錦鯉集體斷氣嚇壞全網

