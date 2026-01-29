曹西平告別演唱會「龍千玉是唯一出席親人」 感嘆：生命真的像一場夢

曹西平日前病逝，前嫂嫂龍千玉被他視為「唯一親人」，在追思告別演唱會上泣不成聲。28日深夜她哀痛發聲「生命真的像一場夢！」坦言參加完後有種說不出的低落。而龍千玉是曹西平告別演唱會的唯一親人，她回憶曹西平生前總是不停叮嚀她要孝順父母，並說「那不是隨口說說的話，而是4哥一直希望我們記得、也真正做到的事。」

龍千玉也對曹西平寫下最深個思念，「4哥留下來的不只是回憶，而是一種會提醒我們要孝順、要付出、也要珍惜當下的力量。」認為曹西平留下來的力量，也會一直存在。告別曹西平，龍千玉也推出新專輯《戲夢》，一襲白紗水袖造型，讓網友驚艷直呼仙女下凡，龍千玉則笑回她比較喜歡粉絲的暱稱棉花糖公主！

提到新歌，龍千玉分享之前在高流巧遇國寶天后楊麗花阿姨，開心的將合照貼在社群，引發粉絲熱情給超過上萬個讚，因而催生新歌，以歌仔戲為元素的新作致敬楊麗花！龍千玉也分享心情感言「很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆」！

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導