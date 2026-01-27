曹西平告別演唱會今登場 乾兒子Jeremy邀歌迷吹哨送別

（娛樂中心／綜合報導）資深藝人曹西平上月29日在家中猝逝，享壽66歲，後事由其乾兒子Jeremy（小俊）一手處理。以「率真·謝幕」為名的告別演唱會，今（27）日上午10時30分於臺北市懷愛館舉行，邀請親友與歌迷到場送別。

圖／資深藝人曹西平在家中猝逝，享壽66歲，後事由其乾兒子Jeremy（小俊）一手處理。（資料照）

Jeremy於26日透過社群平台發文，公開追思會現場準備的限量紀念哨子，並邀請大家到場參與，用哨聲為曹西平送上人生最後一次安可。紀念哨子印有「醜八怪」字樣，結合曹西平簽名與Q版頭像，象徵其舞台上的獨特風格與幽默精神。

Jeremy也在貼文中吐露心聲，坦言曹西平猝逝後，一度因害怕觸景傷情而無法親自前往靈堂，只能透過文字寄託思念。他形容這段時間始終覺得不真實，彷彿只要轉過頭，仍能看見曹西平叮嚀生活瑣事，或在廚房忙著準備拿手料理。

圖／曹西平告別式小物，有他的個人特色。（翻攝 Facebook／Jeremy穿洞日常）

Jeremy表示，曹西平生前對生活與工作始終抱持認真、正向的態度，無論在舞台上或私下相處，都全心投入、毫不敷衍，「很多時候，是四哥陪著我們，這一次，換我們來陪四哥」，希望透過哨聲與陪伴，為他送上最溫柔而熱烈的告別。

