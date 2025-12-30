曹西平哥哥首發聲！ 人趕回台灣⋯聲明只要求2點

曹西平30日傳出猝逝，乾兒子Jeremy一早證實此事，乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。晚間曹西平的哥哥曹南平首度發聲。

曹西平過世。（圖／翻攝自臉書）

曹南平是曹西平的哥哥，同時也是龍千玉的前夫，他表示，家人深感悲痛，「事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。」

曹南平發聲

得知弟弟曹西平離世，家人深感悲痛。事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。

兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。

懇請外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒。

本聲明發佈後，家屬將不再對外作任何回應。

胞兄 曹南平