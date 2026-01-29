曹西平唯一親人淚崩送別 深夜再發聲：說不出的低落

曹西平（左）告別演唱會落幕，龍千玉深夜再發聲。（資料圖／粘耿豪攝）

資深男星曹西平去（2025）年12月離世後，本月27日由乾兒子小俊舉行告別演唱會，被稱為無緣嫂嫂的女星龍千玉也到場送別，忍不住情緒淚崩。沉澱完心情一天，龍千玉29日凌晨再度發聲，「很深刻地感覺到，人生真的好像一場夢」。

龍千玉表示，參加曹西平告別演唱會時，心裡有種說不出的低落，深刻感覺到人生真的好像一場夢，即使如此，她依然感謝曹西平不斷叮嚀她要孝順父母，因為那是曹西平一直希望大家記得、也要做到的事。龍千玉誇讚曹西平始終盡全力過著生活，「當送別4哥的最後那一刻，心裡充滿不捨和感傷…也覺得很不真實，好像一切來得太快了。但回頭想想，從開場到落幕，這一輩子如他自己說的，真的夠精彩了，而且，他是知足的」。

龍千玉（右）淚崩送別曹西平。（圖／冬瓜行旅提供）

龍千玉也提到，曹西平這幾年常說要為耳環店的孩子們打拼，能做多少算多少，「他不是因為自己多厲害，而是因為他真的放不下、也捨不得」。最後，她再次感謝曹西平一直支持她站在舞台上，並附上合照坦言：「4哥留下來的不只是回憶，而是一種會提醒我們要孝順、要付出、也要珍惜當下的力量。謝謝您，4哥。您此生的生命落幕了，但留下來的力量，會一直在……」

龍千玉21歲與曹西平三哥曹南平結婚，儘管7年後離異，但和曹西平的情誼並未中斷，曹西平則讚賞龍千玉一直很真性情，在她的面前不需要掩飾，一個擁抱、一句關心，就能扶持彼此。除了曹西平支持龍千玉持續歌唱事業，龍千玉也在曹西平陷入家族爭議的低潮中給予陪鼓勵，曹西平便認定她是自己唯一的親人。

