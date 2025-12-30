曹西平嗆「遺產不讓曹家人碰」 律師認證1情況：手足一毛都拿不到

娛樂中心／倪譽瑋報導

過去曹西平曾表示，要將遺產留給乾兒子Jeremy（中間、黑口罩）。（圖／記者莊淇鈞攝影）

資深藝人曹西平29日猝逝於新北三重住處，由乾兒子Jeremy發現，醫護到場確認已明顯死亡、享壽66歲。曹西平曾指出，他與家人關係極疏遠，生病時幾乎是Jeremy在照顧，也公開表示「遺產絕不讓曹家人碰」。他的遺願是否能成真？過去律師團曾指出，曹西平未婚無子，兄弟姊妹為繼承人可領「特留分」，但如果遺囑中載明「繼承人有重大侮辱或虐待」，可剝奪他們的繼承權。

過去曹西平透露，因父親的問題和親兄弟鬧翻，父親生前的所有事都他一人扛下，對方名下的5棟房產是負債，自己每月得扛14萬9000元的貸款，兄弟對此不聞不問。之後父親病危急診，只有曹西平一人在現場進行生死抉擇。父親後事處理完後，兄弟不只沒感謝他，還反控侵占產權、爭奪遺產。

曹西平曾透露，他和親兄弟、姪子、姪女關係都不好。（圖／資料照）

此外，曹西平也曾在節目中指出，多年來幫助姪子、姪女，對方卻在他獨居生病時冷漠「四叔生病了你們可知道嗎？你們太冷血，根本無情無義。」大多為Jeremy照顧他；而對於家庭問題，曹西平曾強硬表態「我的錢絕不讓姓曹的人碰！」外界也關注這份遺願是否能達成。

曹西平曾公開表示已有立好遺囑「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。」但他終生未婚、膝下無子，台灣繼承法律規定，單身者的兄弟姊妹，在繼承遺產上享有「特留分」保障，針對這點，律師團曾在節目中提出，如果遺囑中有載明繼承人曾有「重大侮辱或虐待」情事，可讓法定繼承人拿不到特留分；曹西平拒把遺產給曹家人，有待法律程序揭曉結果。

