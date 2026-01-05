曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得

黃鐙輝談曹西平離世，忍不住哽咽了。（圖／翻攝自曹西平、黃鐙輝臉書）





資深藝人曹西平上月29日在家中猝逝，享壽66歲，震驚演藝圈。對此，男星黃鐙輝今（5）日出席《九如一家人》宣傳活動，坦言得知噩耗時難以置信，「但後來發現是事實後，開始有一些畫面跑出來。」他回憶過往忍不住哽咽。

有一年曹西平難過表示父母過世後就沒有家人，黃鐙輝與阿Ben還有幾個好友帶著各自的小孩到曹西平家過年，希望能熱鬧一下，黃鐙輝回憶當時，「全部小孩都叫他阿公，『這都是你孫子，你怎麼沒有家人』，我們就這樣鼓勵他。」甚至特地準備紅包，希望能讓曹西平開心一點。

講到這裡，黃鐙輝也忍不住哽咽，後來要離開時，曹西平準備自己做的年菜「醃小黃瓜」讓他們帶回家，「有時候覺得好突然、好捨不得，人生就這樣不知道什麼時候要走。」不過他認為曹西平沒有太多病痛離開，「我相信能量不滅，我希望他不管在哪個世界當偶像獨領風騷，我相信他一直都在，永遠的偶像。」



