曹西平回來了！一中街驚見熟悉畫面 「生前遺言」曝光惹鼻酸

娛樂中心／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）29日於家中猝逝，享壽66歲。他生前曾以乾兒子Jeremy之名，在台北西門町商圈及台中一中街商圈成立穿刺店，其中，一中街店外更掛著紅布條「曹西平回來了」，過去這6個字原本是宣傳，如今卻成了追憶。

曹西平一中街店外高掛著「曹西平回來了」紅布條，如今也成為粉絲緬懷的座標。（圖／翻攝自Google Maps官網）

曹西平位於一中街的店名今天依然照常營業。該店位於商圈核心，過去曾有房仲預估，該間店面面寬3.5米、深度10米，坪數約10坪，每月租金約9萬元。根據2023年12月實價登錄資料，一中商圈曾出現每坪租金達1萬5千多元的價格，甚至超越2023年3月西門町的店租行情。

曹西平後事規劃全權交由乾兒子Jeremy負責處理。（圖／翻攝自YouTube）

曹西平驟然離世後，後事規劃備受外界關心，今（30）日稍早曹西平粉專也貼出「曹西平大哥辭世暨後事安排說明」，內容提到，曹西平的「三哥」已正式將治喪相關事宜，全權交由曹西平的乾兒子 Jeremy（小俊）負責。

靈堂與告別式細節確認後將會再統一對外公告，而三哥也證實將親自返台出席告別式，陪伴曹西平走完人生最後一哩路。最後，治喪小組也曝光曹西平生前遺言，「不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心。」並代替他感謝多年來一路陪伴他的粉絲。

