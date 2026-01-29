曹西平圓滿了 殯葬業曝「演藝圈俠女」出手協助：由衷敬佩

【緯來新聞網】資深藝人曹西平（四哥）去年12月29日深夜被發現猝逝家中，享壽66歲，家屬近日為他舉辦追思會「最後的安可」，許多藝人好友都到場。殯葬業者小冬瓜特別感謝知名導演邱瓈寬（寬姐）的協助，讓追思會圓滿落幕，「如果沒有寬姐，這一切真的不可能如此順利」。

曹西平告別式在日前圓滿落幕。（圖／冬瓜行旅提供）

小冬瓜今（29日）在臉書發文提到，隨著曹西平的告別式落幕，心中那顆懸著的大石，終於可以稍稍放下，這段時間有太多需要感謝的人，但他首先想感謝的人是演藝圈永遠的俠女「寬姐」邱瓈寬。



由於事發突然，自曹西平過世以來，乾兒子Jeremy（小俊）一直處在「還不敢相信這是真的」狀態，情緒非常低落，小冬瓜的團隊盡力協助整體策劃和安排，但因為網路演算法與資訊分眾的關係，許多演藝圈前輩第一時間並不清楚細節，加上Jeremy並非圈內人，與許多前輩的互動往來相對較少，中間一度出現資訊傳遞的斷層。

小冬瓜特別感謝「寬姐」邱瓈寬的協助。（圖／翻攝自冬瓜行旅臉書）

眼見追思會就快到來，寬姐始終放不下心，很清楚也很在意，一定要讓四哥被風風光光地送最後一程，於是在百忙之中，親自打電話一通一通聯繫，不只是幫忙號召朋友，更協助後續的對接和整合，讓這份滿載情義的名單，能夠完整、體面地呈現。



同時，寬姐和心湄姐（藍心湄）也在第一時間到靈堂致意，關心是否還有需要協助的地方，給予許多實質而溫暖的支持，讓追思會能夠如此圓滿。小冬瓜回想，認識寬姐將近10年，雖然見面次數不算多，但每次遇見幾乎都是對方俠義挺身而出，「她總是替人排解困難，即便因此可能要承擔更多辛苦，甚至面對繁瑣而吃力的溝通，只要是她認定該做的事，她就義無反顧，也從不求任何回報」。



小冬瓜坦言，寬姐是一位他由衷敬佩的前輩，如果沒有她，這一切真的不可能如此順利，「謝謝您，讓演藝圈前輩們想傳達的心意，都能被妥善接住；也謝謝您，讓四哥的告別，得以如此圓滿、如此有情有義」。

