曹西平在家中猝逝 好友包偉銘不捨喊：一路好走，當個快樂的天使

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

資深藝人曹西平29日驚傳在家中猝逝，享年66歲，突如其來的噩耗在演藝圈投下一枚震撼彈。據了解，在新北市消防局到迪曹西平住處時即明顯死亡，身上出現屍斑、屍體僵硬，救護人員判定已死亡多時，具體死亡原因尚待釐清。

曹西平的多年好友包偉銘稍早也在臉書上發文悲痛表示：「聽到曹大哥離開的消息，遲遲不敢相信。一直問是真的嗎？是真的嗎？」2人從出道開始就時常在節目中搭檔，包偉銘也坦言：「無論是工作或是私下互動，都可以知道你其實非常真性情！」

廣告 廣告

突如其來的噩耗包偉銘最後也悲痛表示：「謝謝你，讓我們一起走過那段青春歲月！一路好走，當個快樂的天使。」對此，不少粉絲也紛紛在留言區不捨喊：「我真的還不敢相信，都還未看過本人」、「ㄧ路好走阿彌陀佛」、「懷念來電50 一起主持時候」。



突如其來的噩耗包偉銘最後也悲痛表示：「謝謝你，讓我們一起走過那段青春歲月！一路好走，當個快樂的天使。」（圖／包偉銘 FB）

更多FTNN新聞網報導

曹西平好惡分明超敢言！昔與包偉銘、潘若迪恩怨情仇 為「這件事」怒發文：詛咒我嗎？

曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了

曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

