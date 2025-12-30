曹西平天冷留言叮嚀11字 蔡允潔想念「醜八怪」

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平出道逾40年，「吹哨開罵醜八怪」是他經典動作，直率敢言的個性深植人心，前(29)日傳出不幸在家中過世，享壽66歲，令外界不捨。

藝人蔡允潔30晚間曬出昔日同框曹西平黑白照，並截圖2人對話，對話中曹西平暖心提醒蔡允潔：「天冷你多穿一點注意保暖。」她揪心說：「對後輩真的真的很好很暖的曹大哥，一路好走，謝謝您的善良和溫暖。」

蔡允潔說，她會想念曹西平的每一聲「醜八怪」，「願。平靜。安息。」

廣告 廣告

相關新聞：陳美鳳憶曹西平 「不願麻煩別人，直爽善良又孝順」

【看原文連結】

更多自由時報報導

曹西平猝逝險成無名屍 三哥發聲「急速返台」：兄弟情分仍在

昔獨居「昏迷失禁3天」無人知 曹西平曾嘆擔心孤獨死

穿洞店以乾兒子為名 一中店紅布條再也盼不到「曹西平回來了」

曹西平猝逝享壽66歲 唯一親人龍千玉哀慟 驚爆一語成讖

